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مسحراتي سوري: قم يا نايم .. بشار الأسد مو دايم

23/6/2015

المسحراتي .. أحد أيقونات شهر رمضان الكريم ، تلك الشخصية لها أثر خاص في نفوس الصغار والكبار، بكلماته الشهيرة إصحى يا نايم وحد الدايم .. رمضااااااااااان كريم.

إلا أن مسحراتي ريف دمشق هذا العام قرر أن يوقظ الصائمين على طريقته حيث تداول عدد من نشطاء الفيسبوك مقطعا للمسحراتي، وهو يجوب شوارع المدينة وينشد بطريقة ثورية فيقول:

يسقط النظام .. يسقط بشار الأسد
قوموا على الحرية .. تسقط العصابة الأسدية
يسقط قاتل الأطفال ..حرية ..قوموا على الحرية
قوموا على الحرية ..تسقط العصابة الأسدية
قم يا نايم ..وحد الدايم .. بشار الأسد مو دايم
حرية للابد .. غصبن عنك يا أسد

المصدر : الجزيرة مباشر
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