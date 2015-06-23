"قرنفل الأمل" نكهة سورية في تركيا

أطلق مجموعة من الطلبة السوريين بجامعة " كوجايلي" بمدينة أزميت التركية ، مبادرة تحت عنوان " قرنقل الأمل ،umudun karanfili" تهدف إلى تقديم الشكر للشعب التركي لدعم القضية السورية.

وتقوم الفكرة على إهداء ورود القرنفل إلى أهالى المدينة من الأتراك مع بطاقة حملت عبارة: "لقد كنتم عونا لنا في زمن الشدة – ففتحتم لنا بيوتكم – وشاركتمونا رغيف خبزكم – من القلب شكرا تركيا".

وقد قرر الطلبة إرسال تجربتهم لـ" # دون- رمضانك" على موقع الجزيرة مباشر، وقالوا في رسالتهم هدفنا القول بأن "سوريا .. الحكاية التي لا تنسى .. والأمل الذي لا ينطفئ" .



