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فتح معبر رفح 3 أيام الأسبوع الجاري

23/6/2015

أعرب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة عن أملهم في استمرار فتح معبر رفح خلال الفترة القادمة، لتخفيف معاناة الحصار عنهم.

وشهد المعبر نشاطا مكثفا الثلاثاء، بعد قرار السلطات المصرية إعادة فتحه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع في كلا الاتجاهين، واستمر دخول الحافلات التي تقل الفلسطينيين إلى الجانب المصري، بالإضافة إلى دخول شاحنات تحمل مواد البناء والإعمار مثل الإسمنت.

وأبدى مواطنون فلسطينيون تخوفهم من عودة إغلاق المعبر مرة أخرى، خاصة بعد إغلاقه قبل ذلك لمدة 3 أشهر متواصلة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني للمرضى، وتردي الأوضاع المعيشية والعجز عن تدبير الاحتياجات الضرورية والأساسية لهم.

وحسب هيئة الحدود والمعابر في قطاع غزة ، فإن أكثر من 15 ألف شخص من  الحالات الإنسانية بما يشمل مرضى وطلبة وأصحاب إقامات خارجية مسجلون  لديها بغرض السفر. وتشير التقديرات إلى ان 90 الف فلسطيني من سكان قطاع غزة يحتاجون للسفر عبر المعبر الفلسطيني المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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