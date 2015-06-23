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تنظيم الدولة يستعرض طرق قتل جديدة لمعارضيه

23/6/2015

فيديو تنظيم الدولة
 

بث تنظيم الدولة في العراق فيديو جديد يوثق فيه طرق تصفية وقتل مختلفة لبعض من اتهمهم بالتجسس.

ويبدأ الفيديو بلقطات لجثث عدد من ضحايا قصف قوات التحالف الدولي بمدينة نينوى في العراق. ثم ينتقل إلى استعراض عدد من الأشخاص يرتدون زي الإعدام الأحمر، يتحدثون فيه عن تجنيدهم وتكليفهم بتصوير بعض مواقع التنظيم وبيوت عدد من  القادة البارزين فيه، وذلك تمهيدا لقصفها من  قبل قوات التحالف.

ويقتاد التنظيم بعد ذلك مجموعة منهم نحو سيارة حمراء ويتم تقييدهم داخلها وقصفهم بقذيفة "آر بي جي".

ويظهر في الفيديو عملية قتل مجموعة أخرى من الأسرى، حيث تم حبسهم في قفص حديدي وإغراقهم في المياه حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أما عملية القتل الثالثة فتمثلت في ربط مجموعة من الأشخاص من أعناقهم بحبال تحتوي على مادة الديناميت وتفجير رؤوسهم.

 ثم يستعرض التنظيم لقطات  لأشلاء  جثث المجموعة الأخيرة، ويظهر في النهاية  شخص آخر يرتدي ملابس حمراء، في انتظار مصيره. حسبما ظهر في الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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