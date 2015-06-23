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تكحيل العين .. عادة يمنية في رمضان

23/6/2015

 

رغم الحرب وويلات انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية للبلاد، إلا أن اليمنيين مازالوا يبحثون عن وسائل إحياء ليالي رمضان كما تعودوا.

 

 

 

ومن العادات التي يتمسك بها أهل اليمن تكحيل العين بالأثمد، وهو نوع من الكحل الاصيل الذي يتم استخراجه من حجر الاثمد الموجود في اصفهان والمغرب والشام.

 

 

 

وتعد ساحة المسجد الكبير وصنعاء القديمة من أهم الأماكن التي يذهب إليها اليمنيون لتكحيل أعينهم.

 

 

 

ويقول مراسل الجزيرة إن جميع الفئات العمرية تذهب لتكحيل العين اعتقادا منهم بأن ذلك يجلى العين من المتاعب خاصة لدي كبار السن.

 

 

 

ويعتقد اليمنيون أن كحل اليمن يزيد من كثافة الرموش ويقوى النظر، كما يساهم في صفائها.

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