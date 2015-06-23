العبادي: الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع القوات المسلحة

لقاء العبادي بالقيادات الأمنية والعسكرية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن ميليشيا الحشد الشعبي هي هيئة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة , داعياً الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لوقف العمليات الإرهابية المنتشرة في البلاد, وأن يكونوا حذرين لأن العدو لديه طاقات وقدرات كبيرة ويستخدم الإعلام والحرب النفسية, ويجند ما وصفهم بـ " الإرهابيين " من مختلف أنحاء العالم.

ودعا العبادي خلال لقاءه قيادات أمنية وعسكرية في مقر قيادة عمليات بغداد إلى أهمية تعزيز الجهد الاستخباري بما يضمن تقويض الإرهاب والجريمة في العاصمة, وبذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الإرهابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له العبث بأمن العاصمة وأرواح المواطنين, مؤكداً على أهمية الحفاظ على حقوق المواطن والحفاظ على العلاقة الحسنة بين رجل الأمن والمواطن وعدم إعطاء رسائل خاطئة للمواطنين من أجل التعاون المستمر للقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن الجريمة المنظمة من عمليات خطف وسرقة وسطو مسلح لا تقل خطورة عن الإرهاب ويجب القضاء عليها.