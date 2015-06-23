الحر والعطش يقتل 450 باكستانيا

أب يودع أبنه المتوفي جراء موجة الحر

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر التي تضرب جنوب البلاد إلى أكثر من 450 شخصا في الأيام الثلاثة الأخيرة، بينهم نحو 200 أمس الأثنين.



وسجلت غالبية حالات الوفاة في مدينة كراتشي -أكبر مدن البلاد التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون نسمة- التي بلغت فيها درجات الحرارة 45 مئوية مع انقطاع متكرر في التيار الكهربائي أدى إلى تباطؤ التزويد بالماء.

وأعلن الطبيب سبير ميمون المسؤول الحكومي الكبير في إقليم السند وكبرى مدنيه كراتشي أن "أكثر من 450 شخصا ماتوا بسبب الحرارة الشديدة في الأيام الثلاثة الماضية"، وأكد هذه الحصيلة مسؤول آخر في الأجهزة الصحية للاقليم سعيد مانغنيجو.

وتأتي موجة الحر بعد شهر على موجة مشابهة ضربت الهند، وأدت إلى وفاة أكثر من ألفي شخص.

