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الجبوري: حان وقت المصالحة الوطنية في العراق

23/6/2015
 سليم الجبوري خلال المؤتمر الصحفي (الجزيرة مباشر)

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إن المصالحة الوطنية في العراق باتت ضرورة ملحة، وإن الحديث عن المصالحة لا يعني الحديث عن مؤتمرات عامة، بل يجب أن تبدأ من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء  أن الأطراف العراقية بحاجة إلى قدر من الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف العراقية حتى نتمكن من إتمام عملية المصالحة
مشيرا في الوقت ذاته إلى عقد جلسة خاصة بالبرلمان لمناقشة أمر المصالحة.

 واعتبر الجبوري أن المصالحة الوطنية باتت ضرورة ملحة في ظل الظروف التي وصفها بالصعبة التي تمر بها العراق، ومنها مواجهة ما سماه الإرهاب بجانب الأمور المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية.

وعن زيارة مسئولين عراقين إلى الولايات المتحدة قال الجبوري، "بحثنا مع الولايات المتحدة زيادة عدد المدربين من أجل تدريب وتسليح أبناء العشائر لمحاربة تنظيم الدولة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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