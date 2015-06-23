أيمن نور: خوضي لانتخابات الرئاسة المقبلة أمر وارد

قال السياسي المصري المعروف أيمن نور، إن النظام في مصر أراد أن يبعث بعدة رسائل من خلال تثبيت أحكام الإعدام الجماعية بحق قيادات جماعة الإخوان ،والرئيس المعزول محمد مرسي.

ومن بين هذه الرسائل, حق المجتمع بالعنف بعد فقدانه الإيمان بالعدالة, كما أن النظام قد يهدف الي جمع مزيد من الارواق في يده في حال دخوله في مرحلة الحلول السياسية للأزمة في مصر، واشار نور في حوار مع "الجزيرة مباشر نت" إلى أنه سبق وأن عارض مبارك والسادات ولم يجد منهما ما يجده من نظام السيسي خاصة في قضية عدم تجديد جواز سفره ، ولفت نور إلى أنه قد يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة اذا توافرت الاجواء المناسبة لإجراء انتخابات حقيقية .

والي نص الحوار

من وجهة نظرك ما هو تأثير أحكام الإعدام الجماعية خاصة قرار إعدام مرسي علي المسار السياسي في مصر وإمكانية تهيئة الأجواء لأي مصالحة محتملة ؟

هذه الأحكام تزيد المشهد السياسي تعقيدا ،وأعتقد أن النظام قرر أن يصعد إلى اقصى مدي بهدف تحقيق أمرين.

الأول هو حقن المجتمع والمعارضة بأسباب جديدة تعدو إلى اليأس من العدالة، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى حقن المجتمع بالعنف ،لان غياب العدالة يمثل بيئة مثالية للعنف والتطرف .

كم أن النظام يريد بهذا التصعيد وما قد يتبعه من عنف محتمل توفير مبررات لفشله الواسع في تحقيق انجازات علي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خاصة بعد تآكل مظاهر شعبيته وتفتيت الجبهة التي احاطت به منذ 30-6-2013.

والسبب الثاني في التصعيد ان النظام يريد مزيدا من الارواق في يده في حال اضطراره للدخول في حلول سياسية ،وهذا امر ينم عن قلة الخبرة وقلة الفهم في إدارة الازمات ،واتصور أن احكام الاعدام ستضع السيسي شخصيا في دائرة المسئولية لان كافة الأحكام الصادرة ضد معارضيه بالسجن او المؤبد من الممكن ان يقولوا أنه ليس له يد فيها ،اما في حال أحكام الاعدام فأنه يتحمل المسئولية الشخصية سواء بالتصديق عليها او الغائها.

وهل تعتقد ان السيسي سينفذ احكام الإعدام ؟

حتي الآن كل ما يقوله السيسي يفعل عكسه فهو تحدث عن عدم الاقصاء لأي طرف سياسي في 3-7-2013 فيما سمي بخارطة الطريق ،ولكنه على أرض الواقع يبذل كل ما في جهده من اجل زيادة حدة الاستقطاب والاحتقان ،وكل المؤشرات تقول انه ذاهب في اتجاه التصفية ،ولكن التغيرات علي المستوي الإقليمي والدولي والمحلي تؤكد استحالة استمراره في هذا المسار الذي قد يكلفه وجوده .

تقصد وجوده في السلطة ؟

نعم أقصد وجوده في السلطة.

ماذا عن مبادرات المصالحة التي طرحتها شخصيات مصرية وعربية من أجل إزالة الاحتقان في المشهد المصري ؟

تزايد الحديث عن المبادرات أمر صحي وغير صحي في نفس الوقت ،فهو صحي لأنه يؤكد أن هناك تحركات من أطراف عدة لاحتواء الأزمة في مصر ،وغير صحي لأن النظام يستغل هذه الاخبار للحصول علي أكبر قدر من التنازلات .

وماذا عن أهمية ما طرحه يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية السابق بجماعة الاخوان في رسالته وهل يمكن أن نسمي ما طرحه مبادرة يمكن البناء عليها ؟

للحقيقة وللتوضيح بعض المبادرات هي في الحقيقة ليست مبادرات ولكنها أفكار ورؤى، وما طرحه يوسف ندا من أفكار أنا معها وأؤيدها وأساندها .

وماذا عما اثير عن بداية بلورة مبادرة قطرية إماراتية بعد زيارة أمير قطر للإمارات قبل أيام ؟

حتي الآن الاخبارعن هذه المبادرة إن صح أن نسميها مبادرة مجرد اخبار متناثرة لا نعرف صحتها ،ولكنني أؤيد الحضور الإقليمي في المبادرات لحلحلة الأزمة من اجل حقن الدماء واستعادة المسار الديموقراطي في مصر ، دون التضحية بثوابت الثورة ودن أن يفلت مجرم بجريمته وإنني أدعو السعودية الي أن يكون لها دور في هذا الامر .

-ولكن هل تتواصل علي المستوي الشخصي مع اي من أطراف الأزمة من أجل صياغة مبادرة تحظي بقبول الجميع ؟

أنا اتواصل مع شباب الثورة وقيادات حزبية وأتصور أن الحديث عن مبادرة شاملة الآن سابق لأوانه ،ونحن نعمل في إطار المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي الذي يضم في عضويته الرئيس التونسي منصف المرزوقي , واليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل, ولدينا مشروع لتشكيل لجنة من الحكماء العرب من أجل الوصول لحلول للأزمات التي واجهت ثورات الربيع العربي .

صحيح اننا معنيون ومهمومون بما يجري في مصر ولكننا مهمومون ايضا بما يجري في تونس واليمن وسوريا والعراق وكل الدول العربية .

كم رمضان قضيته خارج مصر وما الذي تفتقده في رمضان وأنت خارج بلدك ؟

الحقيقة أن هذا ثاني رمضان لي خارج مصر وتاسع رمضان اقضيه خارج بيتي لأنني قضيت رمضان 7 مرات في المعتقلات.

وأنا أفتقد أولادي وأسرتي وأنصاري وبيتي وأفتقد صوت الشيخ رفعت وقبل كل هذا أفتقد الحرية وأتمني أن ننعم بحريتنا العام القادم.

وما الذي يمنعك من العودة الي مصر ؟

النظام حتي الان يرفض تجديد جواز سفري وهذا أمر غريب ومدهش ويدل على سوء نية ، فلقد سبق وأن عارضت مبارك والسادات ولم يفعل احد منهما معي هذا الامر ولقد قمت برفع دعوي في القضاء الإداري من أجل وقف هذا الامر المشين .

إذن ما الذي يمنعك من العودة الي مصر ؟

الحقيقة أن النائب العام صرح أكثر من مرة بأن ايمن نور ليس مطلوبا في أي قضية كما أنه غير ممنوع من السفر ؟ و مسألة عودتي لمصر مسألة أكيدة وستحدث .

هل من الممكن أو من الوارد أن تفكر في خوض الانتخابات الرئاسية ؟

المسألة ليست شبق خوض سباق الرئاسة فلقد سبق وأن حصلت على هذا الشرف, المهم أن تكون هناك الأجواء مناسبة لإجراء هذه الانتخابات ،وخوضي لانتخابات الرئاسة أمر وارد