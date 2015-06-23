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أجواء رمضان في المناطق المحررة بريف حماة

23/6/2015

 رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأجواء الرمضانية وحركة السوق والأسعار بمدينة  "كفر نبودة" بريف حماة الشمالي  بسوريا.

وحول أسعار السلع في السوق، قال أحد أصحاب المحلات، إن حركة السوق في رمضان جيدة، لكن أسعار كافة السلع مرتفعة جدا،  خاصة أسعار اللحوم، لكن الناس مجبرة على الشراء وليس بيدها شيء، رغم أنهم يعيشون في ظروف صعبة.

وأضاف أن السبب في ارتفاع الأسعار في المدينة هو صعوبة نقل البضائع، وذلك بسبب النقص الشديد  للمازوت، مؤكدا أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.

كما تعاني المدينة من نقص شديد في المياه، مما يشكل معاناة أخرى لأهل المدينة، حيث أصبحت أسعار المياه أغلى من أسعار المازوت.

وقال أحد الباعة إن معظم السلع متوفرة في السوق، إلا أن اسعارها مرتفعة  للغاية ولا يتقبلها المشترون.

وقال مواطنون إن أسعار السلع  تضاعفت  بشكل غير مسبوق، خاصة مع بداية شهر رمضان،  وأن الظروف التي يعيشونها صعبة على الجميع، سواء على البائع  أو المشتري، بسبب حالة  الحرب والحصار التي يعاني منها ريف حماة من قبل قوات النظام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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