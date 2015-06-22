مظاهرات حاشدة في أثينا للمطالبة بإنقاذ البلاد من الإفلاس

آلاف من اليونانيين في مظاهرة أمام البرلمان

تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان في أثينا ( الاثنين ) مطالبين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بمقاومة ضغوط الدائنين الدوليين لقبول المزيد من إجراءات التقشف مقابل الإفراج عن مليارات اليورو من الأموال المخصصة لحزمة إنقاذ اليونان.

وتعد المظاهرة التي قام بها أنصار حزب سيريزا الحاكم الذي يتزعمه تسيبراس وآخرون من المعارضين لليورو ثالث مظاهرة مناهضة لليورو خلال سبوع في وسط أثينا, وتأتي قبل ساعات من قمة حاسمة في بروكسل لمحاولة كسر الجمود الذي جعل اليونان على شفا الافلاس.

واحتشد الآلاف أمام البرلمان وهم يغنون ويلوحون بالأعلام اليونانية والرايات التي حملت شعارات مثل " لا لليورو" و "لن يتم ابتزاز الشعب" و"البلد ليست للبيع".