فيسك: توقيف منصور ضربة لحرية الصحافة وديمقراطية ألمانيا

فيسك طالب ميركل كشف ملابسات اعتقال منصور

قال الكاتب الصحفي البريطاني "روبرت فيسك" إن توقيف "أحمد منصور" في برلين يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة ولديمقراطية ألمانيا تحت قيادة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".

وأضاف "فيسك" في مقال له في صحيفة إندبندنت البريطانية بعنوان "هل اعتقدت برلين حقا أن اعتقال صحفي الجزيرة كان فكرة جيدة؟ إن توقيف منصور جاء استنادا إلى مذكرة صادرة من نظام حَكَم على رئيسه السابق المنتخب بالإعدام" وتساءل: "من قرر إلقاء القبض على أحد أشهر صحفيي قناة الجزيرة في مطار تيغال ببرلين؟".

وأشار الكاتب إلى عدم كفاية مطالبة "منصور" ومحاميه وقناة الجزيرة نفسها بإطلاق سراحه، بل يجب على ميركل أن تقدم المزيد من التفاصيل حول ملابسات هذا الأمر.

وانتقد الخطوة التي اتخذتها "ميركل" باستضافتها "عبد الفتاح السيسي" قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه وصل إلى سدة الحكم بحصوله على 96.1% من أصوات الناخبين، وعلق ساخرا على هذا الأمر بأنه لو كان "أدولف هتلر" حيا لشعر بالغيرة من السيسي لحصوله على هذه النسبة.

وأوضح "فيسك" أن حقيقة الأمر هي أن" السيسي" وقع صفقة مع شركة سيمنز الألمانية العملاقة قيمتها نحو 8مليارات يورو، وتساءل إن كان ثمن هذه الصفقة حرية صحفي؟