فجر العادلي: الإفراج عن منصور أكد أن القضاء المصري مسيس

قالت الناشطة المصرية المقيمة بألمانيا فجر العادلي أن قرار النائب العام بالإفراج عن أحمد منصور أكد أن القضاء المصري مسيس وظالم, مشيرة إلى أن توقيف منصور واجه انتقادات واسعة من كل الصحف ووسائل الإعلام الألمانية.

وأشارت العادلي في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر أن الائتلاف المصري الألماني للديمقراطية أرسل رسائل تنديد بتوقيف منصور لكافة الساسيين الألمان بداية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونواب البرلمان.

وأكدت أن القضاء في ألمانيا مستقل ولم يخضع للضغوط للإفراج عن منصور, إلا أنه وضح مدى ظلم القضاء المصري وعدم حياديته وعدم الاستجابة لمطالب السلطات المصرية لتسليم منصور.