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طارق رمضان: النظام المصري يورط ألمانيا بتوقيف "منصور"

22/6/2015
 د.طارق رمضان

انتقد المفكر الإسلامي "د.طارق رمضان" توقيف "أحمد منصور" مقدم البرامج في قناة الجزيرة, من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين أول أمس, موضحاً أن النظام المصري فقد مصداقيته وكرامته ويريد أن يورط معه النظام الألماني.

وكتب "رمضان" في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان أطلقوا سراح أحمد منصور: " تم توقيف الصحفي أحمد منصور في برلين بطلب من النظام المصري. كيف تريدون أن يثق مواطنوكم في الأنظمة الديمقراطية الغربية إذا كانت حكوماتنا تتواطأ مع الأنظمة الدكتاتورية التي ملأت سجلها بالفضائح؟ لقد فقد النظام المصري مصداقيته وكرامته من قبل، ويريد الآن أن يورط معه النظام الألماني في نفس النفق المظلم. نحن لن نصمت عن هذه القضية، والعار والخزي لكل من يدعم الديكتاتوريين والقتلة بشكل مباشر أو غير مباشر، لجميع الأسباب التي يزعمون أنها "مشروعة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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