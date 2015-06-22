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ردود فعل إعلاميين بعد إطلاق سراح أحمد منصور

22/6/2015

 

الإعلامى أحمد منصور- أرشيف

 قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن عملية إطلاق سراح الزميل أحمد منصور , تؤكد على أن عملية اعتقاله جاءت بمخالفة القانون , وهذا يؤكد أن الدوائر الأمنية في ألمانيا  تصرفت في إطار ما يبدو أنه  صفقة مع الأمن المصري , بمقتضاها أن يجرى اعتقال منصور ,وربما تسليمه الى القاهرة , ولكن رد الفعل الدولي والإعلامي لم يجعل الصفقة لتتم .

 

وأشار عزوز إلى أن عملية اعتقال الإعلامي أحمد منصور وضعت النظام  السياسي الألماني فى حرج شديد  , مضيفا  لا أظن أن قرار إخلاء سبيل منصور سيرفع الحرج عن النظام الالماني .

 

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي , إن أحمد منصور حر الآن , وإن  المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عارية, على حد تعبيره,  وأضاف أن ميركل ضربة عدوانية طائشة , وعليها منذ الأن أن تتلقى العقاب .

 

 

 

وأكد القدوسي على أن النظام القضائي الألماني , مدين باعتذار صريح للأستاذ أحمد منصور ,وإلا فإن تهمته مشينة, و ستظل معلقة على رأس النظام القضائي الألماني .

 

 

وقال أحمد حسن الشرقاوي , المتحدث باسم المجلس الثوري المصري إن إطلاق سراح الزميل أحمد منصور , يعد انتصارا لحرية الصحافة وانكسار للنظم المستبدة التي تحاول خنق هذه الحرية ليس فقط في الدول المنكوبة بحكمها وإنما أيضا في الدول العربية مثل ألمانيا.

 

وأشار الشرقاوي الى أن توقيف منصور رسلة سلبية لحرية الصحافة والصحفيين, وإطلاق سراحه انتصار لتلك الحرية .

 

بينما  قال الناشط السيناوي عيد المرزوقي  , إن  قرار الإفراج عن الإعلامي أحمد منصور , كان خطوة متوقعة من القضاء الألماني ,  وأكد أن القضاء الألماني لن يعطي أي اهتمام لأي قرارات صدرت من القضاء المصري المسيس ضد صحفي الجزيرة  , وما حدث في ألمانيا ما هو إلا إجراءات قضائية لا أكثر في دولة قانون, وأن السلطات الألمانية تعلم أن الاتهامات المصرية لمنصور مسيسة.

 

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