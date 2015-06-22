ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل عقب الإفراج عن منصور

ردود فعل واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرر النائب العام الألماني اطلاق سراح الزميل أحمد منصور, مقدم البرامج بقناة الجزيرة.

حيث كتب المهندس حاتم عزام على حسابه على تويتر: كما كتبت من يومين : #‏أحمد_منصور حر دون أي تهمة وزادت فضيحة المجرم السيسي والعار سيلاحق مريكل بألمانيا.

وكتب الداعية الإسلامية دكتور فاضل سليمان ساخراً: وبعدين قضاة ألمانيا أصلا إخوان.

بينما علق دكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية المصري السابق: الحمد لله خرج أحمد منصور مرفوع الراس لتنتصر قيم الحرية على مؤامرات الأنظمة القمعية وقريباً تنتصر قيم العدالة بأرض الكنانة.

وكتب البرلماني السابق محمد العمدة: أكيد هناك فرق بين ديمقراطية تحكمها مؤسسات مستقلة ودولة شمحطجية شعارها إيد واحدة يا ريس.

وكتب الإعلامي جمال ريال, مقدم البرامج على قناة الجزيرة على حسابه على تويتر: شكراً لله شكرا لجهود قطر وقناة الجزيرة شكرا للقضاء الألماني وللمنظمات الانسانية والقانونية شكرا لكل أحرار ألمانيا وقوفهم مع أحمد منصور

وعلقت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي على تويتر: الإفراج عن أحمد منصور يجب أن يترافق معه اعتذار علني له ولصحفيي العالم, فلا يجب أن يعرض أي صحفي لمواجهة دولة خاصة إذا زعمت التمدن.

وعلق مظهر شاهين على تويتر قائلا: في ألمانيا الإرهاب انتصر على القانون وميركل انحازت للإرهاب وخضعت للإرهابيين .. عاشت مصر بدون ألمانيا.