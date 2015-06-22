بوجي وطمطم في زينة رمضان

بوجي وطمطم وسمورة، عرائس ارتبطت في ذهن المواطن المصري برمضان، ومن هذا المنطق سعى صناع الزينة الرمضانية، هذ العام، للاعتماد على تلك الشخصيات، في ابتكار أشكال جديدة من الزينة

"محمد يحيى" أحد صناع تلك الزينة يقول للجزيرة مباشر: قبل شهر رمضان نبدأ بالاستعداد للشهر الكريم بصناعة الزينة من قماش الخياميه

وتنوع أشكال الزينة الرمضانية تتنوع بين الأشكال الدائرية والمثلثية والاسطوانية، وبجانب الزينة المصنوعة من القماش، مازالت الزينة الورقية في مقدمة الأشكال التي يقوم المواطن المصري بشرائها، بل والتفنن في صناعتها.

ويقول "يحيى" بدأنا في منافسة الزينة الصينة من خلال إدخال الإضاءة مع بعض الرسوم لشخصيات مرتبطة برمضان في ذهن المواطن المصري، مشيرا إلى أن صناعة الزينة تحتاج إلى الابتكار عاما بعد عام.