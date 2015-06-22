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الشيخ الصياصمة: رمضان مدرسة نتعلم منها

22/6/2015
الشيخ أحمد الصياصمة – الجزيرة مباشر

قال الشيخ أحمد عيد الصياصمة خطيب وإمام المسجد العمرى فى مدينة درعا السورية , إن شهر رمضان مدرسة نتعلم من خلالها كيفية التعامل مع أولادنا , وزوجاتنا .

وأضاف أن رمضان يعلمنا كيفية تقبل الأمور , مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد منا بالصرعة ولكن الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب .

وأشار فضيلة الشيخ الصياصمة في حديث على شاشة الجزيرة مباشر الى أن من الناس من تنتابه حالة عصبية في رمضان ومنهم من يتسرع ويلجأ للطلاق في رمضان, مضيفا أن حكمة الصيام في رمضان, ليست الامتناع عن الطعام والشراب فقط , وإنما الكف عن كل ما يغضب الله من المحرمات .

ودعا إمام المسجد العمري في درعا الصائمين إلى أن يخرجوا بدروس مستفادة من رمضان تنفعهم في الأخرة , والنظر للفقراء والمحتاجين والمساكين , وألا يكون شهر رمضان شهر لهو ولعب , بل شهر صبر وصوم حقيقي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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