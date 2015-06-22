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الجزيرة ترحب بقرار ألمانيا رفض ترحيل أحمد منصور لمصر

22/6/2015

مدير عام شبكة الجزيرة بالإنابة – د.مصطفى سواق

تعقيباً على قرار النائب العام في ألمانيا رفض الطلب المصري بتسليم الزميل أحمد منصور، قال د. مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية:

 

 "هذه أحداث مؤسفة في ألمانيا، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ. نأمل أن يشكل هذا درساً للسلطات المصرية أن بقية العالم تحترم قيم الحرية الإعلامية, عوض أن يحاولوا توسيع حربهم على الصحفيين، يجب عليهم أن يطلقوا سراح الصحفيين الذي يخضعون للمحاكمة في القاهرة، بمن فيهم باهر وفهمي، وإنهاء القضية بحق المحكومين غيابياً.

 

نود بهذه المناسبة أن نشكر كل من وقف مع الزميل أحمد، من دبلوماسيين وسياسيين ومنظمات غير حكومية والآلاف الذي وقعوا عريضة موقع "آفاز". إننا ننتظر بشوق عودة الزميل أحمد إلى دياره".

المصدر : الجزيرة مباشر
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