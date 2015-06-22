الأمم المتحدة: الطرفان في حرب غزة 2014 ارتكبا جرائم حرب

جانب من المؤتمر الصحفي – (الجزيرة مباشر)

أصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة اليوم نتيجة تحقيقها في الانتهاكات الإسرائيلية خلال حرب غزة عام 2014.

وفي مؤتمر صحفي حضره لرئيس لجنة التحقيق ماري مكجوان ديفيز القاضية السابقة بالمحكمة العليا في نيويورك والخبير السنغالي دودو دين, قالت ديفيز أن التقرير جاء في 180 صفحة تضمن العديد من الحالات التي تم توثيقها مشيرة إلى أن إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال حرب غزة عام 2014 قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت: قتل 551 طفلاً في الهجمات الإسرائيلية على غزة وعملياتها العسكرية أدت إلى إزالة أحياء بالكامل, أيضاً كان هناك انتهاكات في استخدام الأنفاق لتنفيذ هجمات من غزة ضد إسرائيل, وأوضحت أنه كان هنا الكثير من الشهادات لأناس حاولوا إيصال أصواتهم للأمم المتحدة , والكثير من الأمور المقلقة كوفاة عائلات بالكامل فهناك رجل من غزة قال أنه فقد 19 شخصاً من عائلته في قصف للطائرات الإسرائيلية على منزله, وإمرأة إسرائيلية قالت أنها خائفة لأنها لا تعرف ماذا يخرج لها من الأرض في إشارة إلى الأنفاق.

وأشارت ديفيز أن المدنيين في غزة لا يزالون يعانون من تداعيات الحرب فهناك رجل قال لها أنه لا يسطيع أن يجد الماء في منزله في غزة, وقد صدمنا حينما وجدنا بعض الشهود من الطرفين يتعاطفون من الطرف الآخر.

ودعت لجنة التحقيق المجتمع الدولي لمنع استخدام الأسلحة في المناطق ذات الكثافة السكانية وحماية المدنيين أثناء الأزمات, مشيرة إلى الهجمات العشوائية على منازل المدنيين التي بها عائلات كاملة.

وقال الخبير السنغالي دودو دين, عضو اللجنة, أن حرب 2014 كانت عنيفة أسفرت عن أرقام غير مسبوقة من الضحايا المدنيين, مشيراً إلا أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت لجنة التحقيق إلا أنه وجدنا تعاون العديد من الأطراف ونجحنا في رسم صورة واضحة أمام العالم كله وحصلنا على معلومات وتوثيق لشهادات شخصية مباشرة من كلا الطرفين واستلمنا العديد من المعلومات والآراء من المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض, إلا أن بعض المناطق في غزة لم نستطيع الوصول إليها.

وفي أول رد فعل رسمي على التقرير, انتقدت إسرائيل نتائج تقرير للأمم, وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه "الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية."

وأضاف البيان إن نتائج التحقيق لا تفرق بين سلوك إسرائيل "الأخلاقي" وتصرفات المنظمات الفلسطينية "الإرهابية" التي واجهتها خلال الحرب التي دامت 50 يوما.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) .