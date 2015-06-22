البث الحي
منوعات

إعلاميون: اعتقال "منصور" مخالف للقانون والتهم "مسيسة"

22/6/2015

مذيع الجزيرة – أحمد منصور

قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن عملية إطلاق سراح الزميل أحمد منصور , تؤكد على أن عملية اعتقاله جاءت بالمخالفة للقانون , وهذا يؤكد أن الدوائر الأمنية في ألمانيا ربما تصرفت في إطار صفقة مع الأمن المصري , يجري بمقتضاها اعتقال منصور ,وربما تسليمه إلى القاهرة , ولكن ردة الفعل الدولية والإعلامية لم يمكنا من إتمامها  .

وأشار عزوز أن عملية اعتقال الإعلامي أحمد منصور وضعت النظام السياسي الألماني في حرج شديد , مضيفا  أنه لا يظن أن الإفراج عن منصور سيرفع الحرج عن النظام الألماني .

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي , إن أحمد منصور حر الآن , وإن المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل عارية , على حد تعبيره, وأضاف القدوسي قائلا : إن ميركل وجهت  ضربة عدوانية طائشة , وعليها منذ الأن أن تتلقى العقاب .

وأكد القدوسي على أن النظام القضائي الألماني , مدين باعتذار صريح للأستاذ أحمد منصور ,وإلا فإن تهمته ستظل معلقة على رأس النظام القضائي الألماني .

وقال أحمد حسن الشرقاوي , المتحدث باسم المجلس الثوري المصري إن إطلاق سراح الزميل أحمد منصور ,يعد انتصارا لحرية الصحافة وانكسارا للنظم المستبدة التي تحاول خنق الحرية ليس فقط في الدول المنكوبة بحكمها وإنما أيضا في الدول الغربية مثل ألمانيا.

وأشار الشرقاوي الى أن توقيف منصور رسالة سلبية لحرية الصحافة والصحفيين , وإطلاق سراحه انتصارا لتلك الحرية .

بدوره، قال الناشط السيناوي عيد المرزوقي , إن قرار الإفراج عن الإعلامي أحمد منصور , كان خطوة متوقعة من القضاء الألماني ,  وإن القضاء الألماني لن يعطي أي اهتمام لأي قرارات صدرت من القضاء المصري المسيس ضد صحفيي الجزيرة ,وإن ما حدث في ألمانيا ما هو إلا إجراءات قضائية لا أكثر ولا أقل في دولة قانون,  وإن السلطات الألمانية تعلم أن الاتهامات المصرية لمنصور مسيسة- على حد وصفه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)