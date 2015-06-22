إعلاميون: اعتقال "منصور" مخالف للقانون والتهم "مسيسة"

مذيع الجزيرة – أحمد منصور

قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن عملية إطلاق سراح الزميل أحمد منصور , تؤكد على أن عملية اعتقاله جاءت بالمخالفة للقانون , وهذا يؤكد أن الدوائر الأمنية في ألمانيا ربما تصرفت في إطار صفقة مع الأمن المصري , يجري بمقتضاها اعتقال منصور ,وربما تسليمه إلى القاهرة , ولكن ردة الفعل الدولية والإعلامية لم يمكنا من إتمامها .

وأشار عزوز أن عملية اعتقال الإعلامي أحمد منصور وضعت النظام السياسي الألماني في حرج شديد , مضيفا أنه لا يظن أن الإفراج عن منصور سيرفع الحرج عن النظام الألماني .

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي , إن أحمد منصور حر الآن , وإن المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل عارية , على حد تعبيره, وأضاف القدوسي قائلا : إن ميركل وجهت ضربة عدوانية طائشة , وعليها منذ الأن أن تتلقى العقاب .

وأكد القدوسي على أن النظام القضائي الألماني , مدين باعتذار صريح للأستاذ أحمد منصور ,وإلا فإن تهمته ستظل معلقة على رأس النظام القضائي الألماني .

وقال أحمد حسن الشرقاوي , المتحدث باسم المجلس الثوري المصري إن إطلاق سراح الزميل أحمد منصور ,يعد انتصارا لحرية الصحافة وانكسارا للنظم المستبدة التي تحاول خنق الحرية ليس فقط في الدول المنكوبة بحكمها وإنما أيضا في الدول الغربية مثل ألمانيا.

وأشار الشرقاوي الى أن توقيف منصور رسالة سلبية لحرية الصحافة والصحفيين , وإطلاق سراحه انتصارا لتلك الحرية .

بدوره، قال الناشط السيناوي عيد المرزوقي , إن قرار الإفراج عن الإعلامي أحمد منصور , كان خطوة متوقعة من القضاء الألماني , وإن القضاء الألماني لن يعطي أي اهتمام لأي قرارات صدرت من القضاء المصري المسيس ضد صحفيي الجزيرة ,وإن ما حدث في ألمانيا ما هو إلا إجراءات قضائية لا أكثر ولا أقل في دولة قانون, وإن السلطات الألمانية تعلم أن الاتهامات المصرية لمنصور مسيسة- على حد وصفه.