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إصابة 30 شخصا في تفجير لمبنى البرلمان الأفغاني

22/6/2015

تفجير مبنى البرلمان الأفغاني

هاجم انتحاري وستة مسلحين من حركة طالبان مبنى البرلمان الأفغاني فهشموا النوافذ وأصابوا 30 شخصا، وتسببوا في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في سماء كابول.

وبدأ هجوم (الاثنين) بينما كان النواب مجتمعين مع المرشح لمنصب وزير الدفاع معصوم ستانيكزاي، وهو ثالث مرشح حتى الآن لتولي هذا المنصب الحيوي الذي يتطلب تعيينه به مصادقة من البرلمان .

وقال المتحدث باسم شرطة كابول عبد الله كريمي إن الهجوم بدأ عندما فجر مقاتل من طالبان سيارة معبأة بالمتفجرات خارج بوابة البرلمان الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تجاوز السائق لعدد من نقاط التفتيش الأمنية.

وأضاف أن ستة مسلحين اتخذوا مواقع في مبنى قريب من البرلمان لكنهم لم يخترقوا بوابته. وقتلت قوات الأمن المسلحين الستة بعد اشتباكات استمرت قرابة الساعتين.

وأكد قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي سلامة جميع النواب ، وأظهرت لقطات تلفزيونية رئيس البرلمان وهو يجلس بهدوء والنواب، وهم يغادرون المبنى الذي أحاط به الغبار والدخان.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن التفجير .

المصدر : الجزيرة مباشر
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