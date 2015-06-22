أسطول الحرية 3 ينطلق نحو قطاع غزة

قال "رامي عبده" منسق الأسطول الثالث لكسر الحصار على قطاع غزة، إن الاسطول سينطلق خلال الساعات المقبلة من أوروبا باتجاه قطاع غزة بمشاركة عشرات المتضامنين .

وأشار عبده ـ خلال مؤتمر صحفي لشركاء تحالف أسطول الحرية – عقد بقطاع غزة (الاثنين) إلى أن الحملة بدأت قبل شهرين بإطلاق حملات سياسية واسعة على كافة المستويات.

ويعد أسطول الحرية هو الثالث من نوعه منذ فرض الحصار على قطاع غزة في العام 2006 عقب صعود حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى السلطة، وينطلق الأسطول الجديد من السويد وينضم إلى عدد من السفن الأوروبية قبل وصوله إلى قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.

وتابع رامي: تواصلت الحملة مع عديد من الوزراء في الاتحاد الأوروبي، وتم إعداد "عرائض توقيع " تهدف لدعم اسطول الحرية وتوفير الحماية الدولية الأزمة له من الاعتداءات الإسرائيلية، ومحاولة للضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار عن قطاع غزة .

وتابع قائلا : إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لابد أن يرفع ، وميناء غزة يجب أن يكون منفذا بحريا وممرا مائيا وليس جدارا ووجها آخر للحصار.



واستكمل "من أجل ذلك كان الأسطول الثالث المتجه لغزة ، الذي جاء كمحاولة جديدة لكسر الحصار البحري، ولفت أنظار العالم للمحاصرين في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون شخص".

ودعا منسق أسطول الحرية الثالث، إلى تدشين حراك عربي ودولي تضامنى مع أسطول الحرية الثالث، للمطالبة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ونطالب بمحاكمة قادة إسرائيل لقيامه بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.



وحذر المشاركون في المؤتمر الصحفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة منع الأسطول أو الاعتداء عليه، على غرار ما فعلوا مع السفينة "مرمرة" التركية قبل خمس سنوات .

اقرأ أيضا

مشاهير العالم يشاركون في "أسطول الحرية" المتجه لغزة