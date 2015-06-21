وزير العدل اللبناني يدين تعذيب السجناء بسجن رومية

صورة من شريط تعذيب السجناء في سجن رومية بلبنان

قال وزير العدل اللبناني "أشرف ريفي" إنّ التحقيقات في الشريط الذي يظهر تعذيب سجناء إسلاميين في سجن رومية بدأت وإنه سيتم توقيف كل المتورطين.



وأظهر تسجيلان مصوران من يُعتقد أنهم أفراد أمن لبنانيون يعتدون بالضرب على عدد من السجناء.

ويَظهر في التسجيلين مجموعة من الجلادين تعذب الموقوفين، جسديا ونفسيا. ويرجّح أن يكونا قد صُوِّرا في منتصف أبريل/نيسان الماضي بعد اقتحام القوى الأمنية سجن رومية الذي شهد أعمال شغب في القسم الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وذلك قبل أن يَحتجز السجناء أفرادا من قوة الحراسة.



ودان وزير الداخلية اللبناني "نهاد المشنوق" تعذيب الموقوفين في سجن رومية. وقال في مؤتمر صحفي إنه أعطى توجيهاته إلى المراجع الأمنية المختصة للتحقيق في الحادث.



في سياق لبناني آخر ألقت مقاتلة حربية اسرائيلية صاروخاً على تلة جبلية قرب بلدة صغبين في جنوب سهل البقاع الغربي عند السفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان الغربية.

و قال مصدر أمني لبناني إن الغارة الجوية استهدفت تدمير طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار كانت قد سقطت لأسباب فنية.



و قد عمل الجيش اللبناني على تطويق المكان ونقل بقايا طائرة الاستطلاع بعيدا عن مكان سقوطها لتحليلها.

وكان قد سبق هذه الغارة الجوية تحليق مكثف لمقاتلات وطائرات استطلاع إسرائيلية فوق المنطقة.