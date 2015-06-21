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نشطاء ينظمون وقفة تضامنية مع أحمد منصور في برلين

21/6/2015

نظم نشطاء مصريون وصحفيون  وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة التي يخضع فيها الزميل أحمد منصور, مقدم البرامج في قناة الجزيرة  للتوقيف والتحقيق.

وكان الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية قد دعا للوقفة اليوم تنديداً بتوقيف منصور أمس في مطار برلين بناء على مذكرة من السلطات المصرية  .

 

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإطلاق سراح منصور وهتفوا بالحرية لأحمد منصور, و" يسقط حكم العسكر" ويسقط حكم السيسي " ومطالبات للسلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور.

 

ويمثل الآن الزميل أحمد منصور أمام قاضي تحقيق ألماني للنظر في إطلاق سراحه  بعد جلسة استماع له من قبل الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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