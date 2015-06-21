فابيوس: القضية الفلسطينية تشهد مفاوضات منذ 40عاماً دون نتائج

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن حل القضية الفلسطينية هدف أساسي لسياسة بلاده الخارجية , وإن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يتدهور في أي وقت بسبب توقف المفاوضات , مشيراً إلى إن القضية الفلسطينية الإسرائيلية تشهد مفاوضات منذ 40 عاماً لكن بدون نتائج, مؤكداً ضرورة الوصول إلى اتفاق يشمل ضمان دولة للفلسطينيين وأيضا حماية أمن إسرائيل.

وأضاف فابيوس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في عمان أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ليست سهلة, وأن الأردن يلعب دورا رئيسيا , ويساهم بشجاعة في العمل من أجل الاستقرار فيها, بالإضافة إلى أنه بلد سخي يستقبل أعددا كبيرة من اللاجئين

ويقوم فابيوس الآن بجولة في المنطقة تشمل القاهرة والأردن وفلسطين وإسرائيل يقول أنها تهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف أنه اتفق مع وزير الخارجية الأردني على ضرورة العمل المشترك لمكافحة التطرف والالتزام بالعمل سويًا من أجل إيجاد حلول سياسية في سوريا واليمن وليبيا ودعم الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية, بالإضافة إلى ضرورة حماية الأقليات في المنطقة خاصة المسيحيين.

من جانبه أكد ناصر جودة وزير الخارجية الأردني على أهمية الدور الفرنسي في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية باتت قضية دولية وليست أردنية أو فلسطينية فقط , موضحاً أنه يتم استغلالها من قبل جماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف أنه ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي آخر التطورات في الملف السوري والأوضاع في اليمن وليبيا وكذلك الملف النووي الإيراني ومكافحة التطرف والإرهاب, مشيراً إلى أن فرنسا تؤيد دول التحالف في المعركة التي يخوضوها ضد تنظيم الدولة والتصدي لكل من يشوه الدين الإسلامي الحنيف ومعركتنا ضد الفكر الظلامي.

