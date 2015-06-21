البث الحي
منوعات

سقوط عشرات القتلى من الحوثيين بالبيضاء وتعز وشبوة

21/6/2015
 
عناصر من المقاومة الشعبية في عدن اليمن ـ أرشيف

قتل 20 حوثيا واثنان من القبائل في اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والحوثيين في قيفة رداع، كما قتل أيضا 3 حوثيين في انفجار عبوة استهدفت دوريتهم في مديرية الطفة بالبيضاء وسط اليمن.

كما قتل 6 من مسلحي مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع وأصيب 5 آخرون في هجوم للمقاومة في منطقة البرح غرب تعز.

وفي شبوة شرقي اليمن قتل 5 من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع جراء انفجار لغم أثناء مرور دورية عسكرية.

في تطور آخر، ارتفع عدد  ضحايا المواجهات بمحافظة الضالع إلى 4 قتلى و23 جريحا.

وقالت مصادر وشهود عيان إن مليشيا الحوثي وقوات صالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا مناطق عدة في الضالع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال. 

في حين يسود هدوء مشوب بالحذر جبهات القتال في محافظة عدن ومحيطها مع إطلاق نار متقطع يسمع بين الفينة والأخرى في الأحياء الواقعة شمالي المدينة.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق إن اشتباكات اندلعت فجر اليوم (الأحد) على مداخل حيي دار سعد والممدارة في مناطق البساتين والمساحة الصحراوية الواقعة بين الممدارة والعريش.

وتمكنت المقاومة في جبهة صلاح الدين من تطهير المساحة الصحراوية الممتدة من رأس عمران غرب مديرية البريقة وحتى طريق الوهط جنوب مدينة الحوطة  بلحج.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)