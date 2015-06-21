سقوط عشرات القتلى من الحوثيين بالبيضاء وتعز وشبوة

عناصر من المقاومة الشعبية في عدن اليمن ـ أرشيف

قتل 20 حوثيا واثنان من القبائل في اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والحوثيين في قيفة رداع، كما قتل أيضا 3 حوثيين في انفجار عبوة استهدفت دوريتهم في مديرية الطفة بالبيضاء وسط اليمن.



كما قتل 6 من مسلحي مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع وأصيب 5 آخرون في هجوم للمقاومة في منطقة البرح غرب تعز.



وفي شبوة شرقي اليمن قتل 5 من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع جراء انفجار لغم أثناء مرور دورية عسكرية.



في تطور آخر، ارتفع عدد ضحايا المواجهات بمحافظة الضالع إلى 4 قتلى و23 جريحا.



وقالت مصادر وشهود عيان إن مليشيا الحوثي وقوات صالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا مناطق عدة في الضالع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.



في حين يسود هدوء مشوب بالحذر جبهات القتال في محافظة عدن ومحيطها مع إطلاق نار متقطع يسمع بين الفينة والأخرى في الأحياء الواقعة شمالي المدينة.



وقالت مصادر محلية في وقت سابق إن اشتباكات اندلعت فجر اليوم (الأحد) على مداخل حيي دار سعد والممدارة في مناطق البساتين والمساحة الصحراوية الواقعة بين الممدارة والعريش.

وتمكنت المقاومة في جبهة صلاح الدين من تطهير المساحة الصحراوية الممتدة من رأس عمران غرب مديرية البريقة وحتى طريق الوهط جنوب مدينة الحوطة بلحج.