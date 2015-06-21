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رائد صلاح يشيد بنقل "الجزيرة مباشر" لصلاة التراويح من الأقصى

21/6/2015
 الشيخ رائد صلاح, رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني

قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني أن الخطوة التي قامت بها قناة "الجزيرة مباشر" والخاصة بنقل صلاة التروايح يوميا من المسجد الاقصى بالقدس المحتلة خطوة مباركة تُشكر عليها القناة.

وأضاف في تصريحات خاصة أن قناة الجزيرة مباشر نجحت من خلال ذلك أن تُدخل المسجد الأقصى المبارك إلى كل بيت مسلم ومسلمة في كل العالم، وهي خطوة تدعو للتفاؤل واليقين بأن زوال الاحتلال الاسرائيلي قد اقترب، وبأن الانتصار للقدس والمسجد الأقصى على الأبواب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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