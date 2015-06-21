ترحيب فلسطيني واسع بنقل الجزيرة مباشر لـ" لتروايح الأقصى

ثمن عدد كبير من القيادات الفلسطينية الخطوة التي قامت بها "الجزيرة مباشر" والخاصة بنقل صلاة التروايح يوميا من المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.

وقال الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "هذه خطوة مباركة تُشكر عليها قناة الجزيرة مباشر، لأنها نجحت من خلال ذلك البث أن تُدخل المسجد الأقصى المبارك إلى كل بيت مسلم ومسلمة في كل العالم".

وأضاف صلاح " هذه خطوة تدعو للتفاؤل واليقين بأن زوال الاحتلال الإسرائيلي قد اقترب، وبأن الانتصار للقدس والمسجد الأقصى على الأبواب إن شاء الله تعالى".

وقال "محمد زيدان" الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني"ما تقوم به قناة الجزيرة مباشر في نقل صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك هو خطوة معبّرة جدًا، ومؤثرة جدًا، وضرورية جدًا، وخاصةً في الظرف الذي يمرّ به المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل الترهّل العربي والانقسامات العربية التي أهملت المسجد الأقصى المبارك وتركته فريسة للاحتلال الإسرائيلي"

وأضاف " نقل التراويح هو تجسيد لإسلامية وعروبة المسجد الأقصى، وما تقوم به الجزيرة هو خطوة مباركة ونوعية، لها التقدير الكبير في نفوس المسلمين في الداخل خاصةً وأنحاء العالم مشرقه ومغربه، لأنها توصل العمل الروحي في المسجد الأقصى المبارك لمن لا يتمكن من الوصول والصلاة فيه".

وقال الشيخ "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل: "الفلسطينيون منذ العام 67 يوم وقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال الاسرائيلي، والأمة في حالة هجران وبعاد عن هذه القضية الأولى والأساس من قضايا الأمة".

وأضاف "القدس هي شقيقة مكة والمدينة، المسجد الأقصى المبارك هو شقيق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال"

وأشاد بخطوة نقل الجزيرة لصلاة التروايح قائلا "الآن يتم إعادة ربط الأمة بالقدس والاقصى عبر إطلاع المسلمين والعرب على مشاهد صلاة التراويح في المسجد الاقصى المبارك، وهذه الخطوة مباركة وإن كانت متأخرة وأعلم أن التأخير له ظروفه، لكن أن يتم إظهار حقيقة معاناة المقدسيين من خلال التقييد والتضييق والمنع"

وأضاف "أسأل الله أن يأتي اليوم الذي فيه يتم النقل البث المباشر والبث الحيّ لتطهير المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف من دنس الاحتلال الاسرائيلي وإلى الأبد"

وقال "سعيد الخرومي" رئيس لجنة التوجيه لفلسطينيي النقب:"نعتقد أن هناك أهمية بالغة لنقل صلاة التراويح من المسجد الأقصى الأسير، وهو تعبير عن شعور الفلسطينيين في الداخل وبالذات المصلين في المسجد الأقصى، أن أغيثوا هذا المسجد من الاحتلال ومن عدم السماح لأي ترميم لأي مبنى داخل وخارج الأسوار،

وأضاف "نحن نبارك هذه الخطوة ونأمل أن يسلط هذا الموضوع الضوء على معاناة المسجد الأقصى المبارك والقدس وأهالي القدس بشكل عام، والفلسطينيين في الداخل الفلسطيني أجمع"