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بان غي مون يدعو لتضامن دولي مع اللاجئين

21/6/2015

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، أن اللاجئين مثلهم مثل الجميع، وتقاسم أعبائهم بيتطلب تضامناً دولياً.
وأضاف في رسالة وجهها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مساء السبت قائلا إن اللاجئين كانوا يعيشون حياة عادية قبل أن أن تشردهم ظروف غير عادية , وغاية مرادهم الآن هي أن يتمكنوا من الحياة بشكل طبيعي مرة أخرى ، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين حول العالم بلغ العام الجاري 59.5 مليون نسمة، 86% منهم في الدول النامية، وأن القيام بأعبائهم يتطلب تضامنًا دوليًا.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمات الحالية في العراق، وأوكرانيا، وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، وأجزاء من باكستان، أدت إلى زيادة مذهلة ومتسارعة في أعداد المشردين قسرًا على مستوى العالم .
كما حذّر من انعكاسات  تزايد أعداد المشردين الذين يلتمسون الحماية من الاضطهاد والعنف، ولا يجد الكثيرون منهم خيارًا سوى محاولة الوصول إلى بر الأمان، مستخدمين وسائل خطيرة,

المصدر : الجزيرة مباشر
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