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العلامة القرضاوي يوجه التحية للمعتقلين بالسجون المصرية

21/6/2015
د يوسف القرضاوي

وجه العلامة "يوسف القرضاوي" رئيسُ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين دعاهم فيها إلى الصبر والثبات في مواجهة من سماهم غلاظ القلوب معدومي الضمائر.

ووصف "القرضاوي" المعتقلين والمعتقلات بأنهم مناضلون ومجاهدون اختارهم الله لإحياء قضايا الحرية والعدالة والكرامة في عقول وقلوب الملايين في مصر والعالم.

وطالب العلامة "القرضاوي" في رسالته المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية بأن يكونوا على ثقة في النصر وقرب تحرر بلادهم مما سماها الطُغمة الفاسدة.

وحث "القرضاوي" أهالي المعتقلين على الصبر ودعم أبنائهم وبناتهم في السجون حتى ينتصروا على جلاديهم، حسبما جاء في الرسالة.

و قال العلامة القرضاوي: "كونوا على ثقة أن الله معكم، ولن يخذلكم، ولن يترككم وجلاديكم طويلا، فإن النصر فوق الرؤوس ينتظر كلمة كن، فيكون، وما أقرب الساعة الموعودة لخلاص الأنفس، وتحرر البلاد والعباد من أسر هذه الطغمة الفاسدة" .

المصدر : الجزيرة مباشر
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