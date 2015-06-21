السعودية تترجم خطبة الجمعة بالمسجد النبوي إلى "التركية"

المسجد النبوي – (الأناضول)

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أنها أضافت ترجمة خطبة الجمعة باللغة التركية و لغة الهوسا في المسجد النبوي.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن ذلك جاء بناء على موافقة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود" على إضافة اللغتين المذكورتين إلى اللغات السابقة التي يتم بثها لترجمة خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف.

وأوضح مدير إدارة الترجمة بالمسجد النبوي الشريف "عبدالله بن حطاب الحطاب" أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت مترجمين متخصصين لتوضيح المشروع وشرح تطبيقاته لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من غير الناطقين باللغة العربية".

وأشار إلى أن "المشروع يعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يمكنهم من الاستفادة من الخطب والدروس, ونشر رسالة الحرمين الشريفين إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم".

وأفاد "الحطاب" أنه تم البدء في ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة التركية عتبارا من أول أمس ، فيما سيتم بث لغة الهوسا ايوم لجمعة المقبل بإذن الله تعالى.

وتضاف التركية و لغة الهوسا إلى اللغات السابقة وهي الإنجليزية والفرنسية والأردية والمالاوية.

ويتحدث لغة الهوسا حوالي 50 مليون شخص في دول بنين, بووركينا فاسو, والكاميرون, وغانا, اولنيجر، ونيجيريا، وتوغو، والسودان, بالإضافة إلى نحو 30 مليون شخص آخر يتحدثونها كلغة ثانية .

بدأت الترجمة الفورية لخطبة الجمعة بالمسجد الحرام في فبراير/ شباط 2014، وفي المسجد النبوي في مارس/آذار 2014، حيث يتم تسليم المصلين أجهزة الترجمة الفورية قبيل بدء الخطبة.