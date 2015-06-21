الرئيس المصري المعزول يظهر بالبدلة الحمراء اليوم

الرئيس المعزول يرتدي ملابس الإعدام

ظهر اليوم (الأحد) الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مرتديا لأول مرة "البدلة الحمراء " زي الإعدام، وذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)القضية المعروفة إعلاميا بـ" التخابر مع قطر ".

هذه الجلسة هي الأولى التي يحضر فيها الرئيس المعزول مرتديا البدلة الحمراء، عقب الحكم عليه الأسبوع الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون " بالإعدام بجانب 107 أخرين من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله .

كما حكم على الرئيس المعزول الأسبوع الماضي بالمؤبد في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.