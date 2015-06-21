الجيش الأمريكي يبدأ تدريبا عسكريا لقيادات العشائر السنية

قوات عراقية ـ أرشيف

كشف رئيس هيئة أركان مركز القيادة المشتركة لقوات التحالف، الجنرال توماس وايلدي، عن بدء عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة التقدم الجوية في الأنبار بتدريب عدد من قيادات العشائر السنية الذين سيقومون بدورهم بتدريب أفراد عشائرهم.



وأشار الجنرال توماس وايلدي إلى أن عملية تجنيد واختيار مقاتلي العشائر السنية تتم من قبل الحكومة العراقية، نافيا أن "يكون للتحالف الدولي أي دور فيها" وأكد التحاق خمسمئة عنصر من مقاتلي العشائر بصفوف قوات الحشد الشعبي.



و قالت مصادر في تنظيم الدولة إن عددا من مسلحي التنظيم قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة جوية استهدفت موقعا تابعا للتنظيم في منطقة الكناطر بالكرمة شمال شرقي الفلوجة.



في هذه الأثناء، قالت مصادر طبية عراقية إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون في قصف مدفعي نفذه الجيش العراقي على أحياء سكنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وتركز القصف على حيي المعلمين ونزال وسط المدينة، كما استهدف معبر البوشجل بشمالها. وقد أسفر القصف عن إلحاق أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات، وإحراق سيارتي نقل محملتين بالبضائع كانتا متوقفتين عند المعبر.