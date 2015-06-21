استشهاد فلسطيني بعد طعنه لجنديين في الخليل

استشهد صباح الأحد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قوات الأمن الإسرائيلية في القدس، وذلك على خلفية طعنه لجنديين إسرائيليين.

وقال شهود عيان أن الشاب قام صباح اليوم بطعن الجنديين، من حرس الحدود في منطقة باب العامود، مما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة, وأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه الفلسطيني فسقط وسط بركة من الدماء.

فيما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر أمنى اسرائيلي أن الشاب الفلسطيني مازال حيا إلا أن إصابته بالغة .

ويأتي الهجوم بعد يوم من فتح مسلح النار على سيارة خارج مستوطنة بالضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر.