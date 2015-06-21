إحالة عضويّن بـ"إرشاد الإخوان" وآخرين للقضاء العسكري

د وهدان و د عليوة عضويّ مكتب الارشاد

أحالت نيابة شرق القاهرة العسكرية عضويّ مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان د.محمد وهدان ود.محمد سعد عليوة و19آخرين إلى المحكمة العسكرية على خلفية عدة تهم، منها اتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مفرقعات والانضمام الى جماعة ارهابية والتحريض على العنف والتظاهر بمدينة نصر والتجمهر واثارة الشغب وتكدير الامن والسلم الاجتماعي.



من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة بتجديد حبس 28من رافضي الانقلاب، لمدة 45 يوما أخرى على خلفية أحداث الجيزة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، في أغسطس 2013. يذكر أن الموقوفين يتم التجديد لهم من دون محاكمة طوال هذه المدة.