منصور: توقيفي في ألمانيا قد ينتهي الاثنين المقبل

قال الإعلامي "أحمد منصور" إن أمر توقيفه من قبل السلطات الألمانية خلال مغادرته ألمانيا بناء على مذكرة توقيف مصرية قد ينتهي الاثنين المقبل، وذلك حينما يتم عرضه على قاضي التحقيقات، وأضاف في اتصال مع قناة الجزيرة أن قائمة التهم التي تضمنتها مذكرة التوقف المقدمة من أجهزة الأمن المصرية تضم الاختطاف والاغتصاب والسرقة، وأن هذه الاتهامات لها حساسية خاصة في المجتمعات الغربية".

وأشار "منصور" إلى أنه سيتم عرضه على قاضي التحقيقات خلال ساعات وأنه قد يقتنع بأن هذه التهم ملفقة فيخلي سبيله من أول جلسة، أو قد يستمر احتجازه عدة أيام حتي يتم تفنيد هذه التهم .

وأوضح "منصور" أنه موجود الآن بمكتب به ضباط ألمان، وأن معه 5 محامين من بينهم المحامي الدولي "سعد جبار" وأنه تم الاتصال بمدير قناة الجزيرة الإنجليزية وأن مراسل الجزيرة الانجليزية في ألمانيا سيكون متواجدا معه خلال ساعات .

وأكد "منصور" أنه يتم التعامل معه بشكل جيد وأن السلطات الألمانية قالت له ليس أمامنا إلا اتخاذ الاجراءات لأننا أمام قضية جنائية وفقا للائحة التهم الموجودة في مذكرة التوقف .

وقال "منصور" إنه واثق من أن النظام المصري الذي تعرض للخزي من قبل في عدة قضايا سيتم خزيانه هذه المرة أيضا.

ووصف "منصور" عملية توقيفه بأنه سلوك مشين من قبل السلطات الألمانية، وقال "لا يليق بألمانيا أن تتصرف هكذا خاصة بعد الفضيحة الكبيرة التي تمت للسيسي في ألمانيا".

وكانت السلطات الألمانية قد قامت بتوقيف الإعلامي "أحمد منصور" المذيع بقناة الجزيرة خلال مغادرته للأراضي الألمانية قبل عدة ساعات، وذلك بناء على مذكرة توقيف مصرية.