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مقتل 17 من الحوثيين بمأرب شرق اليمن

20/6/2015
 
عناصر من المقاومة الشعبية في اليمن  ـ أرشيف

قالت مصادر للجزيرة إن 17 من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع قتلوا في هجوم شنته المقاومة الشعبية في منطقة مَجْزَرْ بمأرب شرقي اليمن.

كما أحرقت المقاومة الشعبية دبابة تابعة لمليشيا الحوثي واستولت على عربة عسكرية خلال محاولة قامت بها مليشيا الحوثي وقوات صالح للتقدم في المنطقة.

وفي مدينة الضالع، قتل وأصيب أفراد من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح، في مواجهات مع المقاومة.

وتصدت المقاومة لهجوم كبير شنته قوات الحوثي وصالح على الضالع، على جبهتي العقلة ولكمة شعوب، ما أدى لمقتل عدد من جماعة الحوثي.

وسيطرت المقاومة الشعبية على موقع رئيسي كانت تتخذه مليشيا الحوثي وقوات صالح خطّاً  أمامياً في المنطقة.

من جانب آخر، قصفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح أحياء عدة في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن القصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون استهدف أحياء عبد القوي والبساتين؛ كما طال القصف مناطق بينها المنصورة والشيخ عثمان.

وأفادت المصادر ذاتها عن وقوع اشتباكات بين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية الذين يحاولون التقدم نحو مواقع الحوثيين ومحاصرتهم.

كما قصف مسلحو الحوثي وصالح مسجد الأشرفية في تعز، بجنوب اليمن، ودمروا أجزاء منه. وكان فريق إيطالي قد رمم المسجد المذكور قبل عدة أشهر، بإشرافٍ من معهد "فينيو" للتراث.

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