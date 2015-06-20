مقتل شخص و إصابة 3 من "جيش القبائل" غرب طرابلس

جانب من المعارك الدائرة بليبيا ( ارشيف )

قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون من قوات ما يسمى بجيش القبائل في منطقة الطويلة بمدينة صبراته غرب طرابلس، في اشتباكات اندلعت ليلة أمس مع قوات تابعة لرئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.



ونقل مراسل الجزيرة عن رئيس المجلس العسكري لمدينة صبراته الطاهر الغرابلي قوله: إن مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى بجيش القبائل تتمركز في منطقة الجميل، غربي ليبيا، حاولت التسلل إلى منطقة العجيلات بعد خرقها لهدنة وقف إطلاق النار في محيط قاعدة الوطية الجوية. وحَّمل الغرابلي مسؤولية خرق الهدنة إلى مدينتي الجميل والرقدالين غربي ليبيا.



وقالت مصادر عسكرية في مجلس شورى مجاهدي مدينة درنة شرق ليبيا إن المجلس يعقد اجتماعات موسعة، للتحضير لشن هجوم على أماكن تمركز قوات تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الفتائح جنوب شرق المدينة. وتقوم قوات المجلس بتمشيط المواقع التي كانت تتمركز فيها قوات تنظيم الدولة في وسط المدينة الذي يسيطر عليه هدوء حذر .