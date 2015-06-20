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مطالبات للسلطة الفلسطينية بإعلان موقفها من محاولات فك الحصار

20/6/2015
إحدى السفن التي سبق أن توجهت لفك الحصار عن غزة ـ أرشيف

طالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في بيان لها، السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإعلان موقفهما من الجهود الشعبية الدولية الرامية إلى إرسال أسطول لاختراق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعرب البيان عن استياء اللجنة من صمت السلطة وحركة فتح حيال التحركات التضامنية الرامية إلى اختراق الحصار.

 وأشار البيان إلى أن السلطة تتعامل مع الأمر وكأنه لا يعنيها، على عكس مواقف معظم الفصائل الفلسطينية المساندة لحملة إرسال الأسطول.

وأضاف البيان أن جهود التحالف لقيت اهتماماً واسعاً من الإعلام الفلسطيني، باستثناء إعلام السلطة وحركة فتح.

وقال "زاهر بيراوي" منسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن هذا الموقف غريب على أبناء شعبنا الفلسطيني، وإن التحالف بعث رسالة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، أوضح فيها أن الجهد الشعبي والعالمي لإرسال الاسطول إلى غزة يصب في صالح المقاومة الشعبية.

وطالب "بيراوي" السلطة الفلسطينية بأن تتصرف كحكومة لكل الشعب الفلسطيني، وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.

وسيكون ساسة وبرلمانيون وناشطون دوليون على متن سفن الأسطول، ومن بينهم الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" ونواب من الأردن والمغرب والجزائر وأوروبا.

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