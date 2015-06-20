مصدر أمني عراقي: مقتل 25 من مقاتلي تنظيم الدولة ببغداد

قوات عراقية ـ أرشيف

قالت وزارة الدفاع العراقية إن 25من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا فيما سمتها "فعاليات قتالية" في مناطق تقع شمال بغداد ويسيطر عليها تنظيم الدولة.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية عراقية إن 3 مدنيين قتلوا، بينهم طفلان شقيقان، وأصيب 14 جراء قصف الجيش العراقي الليلة الماضية بالمدفعية أحياء سكنية في الفلوجة غرب بغداد.



وتركز القصف على أحياء الجولان والرصافي والسراي، شمالي المدينة، والرسالة والأندلس، في وسطها؛ كما ألحق القصف أضراراً بالمنازل والممتلكات.



وفي السياق ذاته قال مصدر أمني بقيادة عمليات صلاح الدين إن 8 من أفراد تنظيم الدولة قتلوا في معارك مع القوات العراقية المدعومة بمليشيا الحشد الشعبي في قرية البوجواري، التي تقع في منتصف الطريق بين بيجي ومصفاة المدينة.



ومن جانب آخر، بثت وزارة الدفاع العراقية صوراً تظهر استهداف طائرات التحالف مراكز قيادة وسيطرة تابعة لتنظيم الدولة قرب مصفاة بيجي، لكنّها لم تَخُضْ في تفاصيل سير العمليات. وتسعى القوات العراقية منذ مدة لاستعادة المصفاة من تنظيم الدولة، لكن كل محاولاتها فشلت.



قالت مصادر صحفية إن القوات الأمنية العراقية اعتقلت نحو ألف شخص في عملية أمنية في منطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب، في غرب بغداد، من دون صدور مذكرات اعتقال قضائية. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية طوقت المنطقة، ومنعت الأهالي من الخروج، وقامت بحملات دهم وتفتيش للمنازل من دون معرفة الأسباب.