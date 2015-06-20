سلالم "الصحفيين" تنتفض لـ"البطاوي" و"رزق" يتدخل

صحفيون ينظمون وقفة تضامنا مع البطاوي

نظم عدد من الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع "محمد البطاوي" الصحفي بجريدة الأخبار الذي اعتقله ألأمن الوطني فجر الأربعاء الماضي.

عبر الصحفيون عن استيائهم الشديد لاعتقال البطاوي، ووصفوا طريقة اعتقاله بأنها غير قانونية، مطالبين بضرورة الكشف عن مكان احتجازه.

وقال صحفيون شاركوا في الوقفة إن هذا النهج من قبل قوات الأمن في التعامل مع الصحفيين مستمر منذ عامين ، وان هناك عشرات الصحفيين في سجون النظام الحالي.

وأكدوا على أن الوقفة ليست للدفاع عن "البطاوي" فقط وإنما للدفاع عن الجماعة الصحفية في مصر.

وقال صابر احمد إبراهيم البطاوي نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة ووالد محمد البطاوي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاخبار قال له فيه " محمد البطاوي إبني وقضيته هي قضيتنا كلنا وانا كنت عاتبته على بعض كتاباته على الفيس بوك "،ووفقا لوالد البطاوي فإن ياسر رزق وعد بالتدخل في قضية اعتقال البطاوي.

وقالت شقيقة الصحفي بأخبار اليوم فاطمة البطاوي "سألنا على محمد في قسم الشرطة التابع للمنطقة، وتم توجيه خطابين إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مطالبة نقيب الصحفيين ومدير تحرير أخبار اليوم بالتدخل لدى الجهات المسؤولة، ولكن لم يتم الكشف عن مكان توجده إلى الآن".

وحَمَّلت شقيقة "البطاوي" أجهزة الامن المصرية كافة المسؤولية كاملة عن سلامة شقيقها وطالبت بضرورة الكشف عن مكان احتجازه.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت الصحفي بأخبار اليوم "محمد البطاوي" فجر الأربعاء الماضي وصادرت بعض الكتب وجهازي حاسب آلي إضافة إلى بعض المحتويات الخاصة به، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.