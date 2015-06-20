خبراء ينصحون مرضى السكر بالأكثار من السوائل بعد الإفطار

النافذة الصباحية -الجزيرة مباشر

تناولت النافذة الرمضانية نصائح لمرضى السكر. وأكد الخبراء أن الـعـطــش الـشـديــد، والـغـثـيـان والقيء مــن أعـراض ارتفاع نسبة السكر في الـدم لـمـريـض الـسـكـري, كما نصح الخبراء مرضى السكري بتـنـاول ثـلاث وجـبات يـومـيًـا: واحـدة عـنـدَ الإفـطـار وأخـرى عنـدَ السحور، ووجبـة بينهمـا, والإكثار مـن شرب الماء والسوائـل غير المحلاَّة وعدم شربها كلَّها دفعةً واحدة، بل تفريقهـا علـى الليـل, و تَجنـب الإجهاد خلال الفترة الـتـي تسبـق المغرب حيـث يكون مستوى السكـر فـي الدم متدنيا.



وتشير الدراسات إلى أن الـسـعـوديــة تـحـتـل الـمـركــز الأول فــي نـسـبــة الـمـصـابـيــن بـمـرض الـسـكـري تـلـيـهـا الـكـويـت ثـم قـطــر والإمـارات ومـصــر.



وقال الدكتور "وسيم المنياوي" رئيس قسم الغدد الصماء وأمراض السكر بعيادات الدوحه, خلال لقائه مع الجزيرة مباشر, إن إفرازات المعدة تتوقف طوال نهار شهر رمضان, مؤكدا أن ملء المعدة بكميات كبيرة من الطعام ليس في صالح مريض السكر .



وأشار "المنياوي" إلى أن ممارسة رياضة المشي من خلال الذهاب من وإلى المسجد للصلاة بعدالإفطار, بالإضافة إلى ممارسة الرياضة الخفيفة فى صالات الرياضة تقي من الأمراض.

ونصح "المنياوي" بتقنين تناول كل ماهو نشوى مثل (السكر –الأرز- الدقيق – النشا) بالإضافة لعدم إفراط مرضى السكري في تناول الدهون.



وأكد "المنياوي" أن الجفاف الناتج عن تركيز السكر فى الدم، بالإضافة الى انخفاض السكر لدى المريض يؤدى إلى غيبوبة, داعيا المريض لأخذ أقراص السكر الموازية لحقن الأنسولين.