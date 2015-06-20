"بركان الفرات" الكردية تنفي التهجير القسري لأهالي تل أبيض

مليشيا الحماية الكردية في سوريا ( ارشيف )

قالت غرفة عمليات "بركان الفرات"، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، في بيان، إنها تسعى للحفاظ على النسيج السكاني لمنطقة تل أبيض.



ونفى البيان صحة ما تناقلته وسائل الإعلام عن عمليات تهجير قسري من مناطق تل أبيض وريفها. وأكد أن قوات "بركان الفرات" ستنسحب من المدينة، وسيتم تشكيل مجلس مدني محلي لإدارتها، ومحاكم قانونية لتولي مهمة تقصي الحقائق، وذلك للفرز بين المدنيين الأبرياء والذين تورطوا في الجرائم، على حد تعبير البيان.



ميدانياً، أعلنت وحدات الحماية الكردية عن مقتل عشرة من عناصرها في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال الساعات الماضية.

في هذه الأثناء، قالت مصادر للجزيرة إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية في أطراف بلدة عين عيسى، الواقعة جنوب مدينة تل أبيض.



وأضافت المصادر أن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات، ساندت فيها وحدات الحماية، في هذه الاشتباكات. كما أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخصين على الأقل إثر غارة للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين بلدة سلوك ومدينة الرقة السورية.