انتهاء مشاورات حكومة اليمن والحوثيين بجنيف دون نتائج

مباحثات جنيف بين الحكومة اليمنية و الحوثيين ( ارشيف )

انتهت أمس الجمعة في جنيف السويسرية المشاورات بين وفد الحكومة اليمنية، وممثلي ميلشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح دون تحقيق أي نتائج.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن إن مشاورات جنيف ليست نهاية في حد ذاتها بل بداية مشوار طويل وشاق.



وأشار ولد الشيخ إلى أن انعقاد المشاورات يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا بالنظر إلى الوضع الأمني في اليمن، وشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية نظرا لتفاقم الأوضاع جراء المعارك.



و في السياق ذاته قال عز الدين الأصبحي وزير الاعلام اليمني وعضو وفد الحكومة إلى مشاورات جنيف إن الجانب الرسمي اليمني كسب جولة سياسية واضحة، وأظهر للعالم والمنظومة الدولية أن هناك مؤسسة تستطيع إدارة الأزمة في ظل الظروف الصعبة, وأضاف الأصبحي أن المشاورات كشفت أيضا حقيقة المليشيات المتمردة وفوضويتها حتى على مستوى التنظيم واتخاذ القرار.



و كان مصدر بالأمم المتحدة قد صرّح في وقت سابق بأن أفعال وفد الحوثيين وصالح وتصريحاتـِهم منذ وصولهم إلى جنيف لا تنم عن رغبة حقيقية في الحل، و تابع "إن محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لم تحقق أي تقدم".

وألقى وزير الخارجية اليمني"رياض ياسين اللوم على وفد الحوثيين قائلا إنهم لم يحضروا إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تـُعقد المشاورات، واكتفوا بالبقاء في مقر إقامتهم".



بدوره، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن نزعة العنف التي تميل جماعة الحوثي إلى مواصلتها، وغيابَ أي مشروع سياسي لديها، هما السببان الرئيسيان لعدم وصول المفاوضات في جنيف إلى أي تقدم ملموس.