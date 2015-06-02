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6 أبريل: "نداء الكنانة " يحرض على العنف

2/6/2015
 المؤتمر الصحفي للموقعين على بيان نداء الكنانة  أمس – الجزيرة مباشر

أعلن شباب حركة 6 أبريل عن رفضهم لما ورد في بيان " نداء الكنانة " الذي أطلقه علماء من المسلمين عن الأوضاع في مصر.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في بيان نداء الكنانة يعد صورة آخرى من صور التحريض على العنف، وهدم للبقية الباقية من السلم المجتمعى بين المصريين مثله مثل ممارسات النظام الحاكم وأذرعه الإعلامية التي تبث كل يوم سمومها بين أبناء الوطن الواحد تأجيجآ لصراع دموى هو المستفيد الاول من استمراره , حسبما وصف بيان الحركة.

وكان 159 من العلماء والدعاة والمدرسين في جامعات إسلامية وعشر منظمات وقعوا بيانا بعنوان "نداء الكنانة" قالوا فيه إن كل من يثبت اشتراكهم -ولو بالتحريض- من القضاة والمفتين والسياسيين والإعلاميين في قتل المصريين يسري عليهم حكم القتلة، ويتعين القصاص منهم بالطرق الشرعية, وأكدوا أن كل ما ترتب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا، وأنهم يعتبرون مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

وتواجه حركة 6 أبريل اتهامات من الإعلام المصري بالتنسيق مع جماعة الإخوان في دعوات تهدف إلى إسقاط الدولة بعد إطلاقها دعوة احتجاجية باسم "وآخرتها" في 11 يونيو المقبل، دعت خلالها المواطنين للإضراب بالتزام منازلهم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية’ رغم نفي قيادات الحركة أي تنسيق مع الإخوان. وتبدأ فعاليات الاحتجاج لهذا اليوم اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأكدت الحركة بشكل قاطع رفضها التام لأي إشارة أو تلميح لاستخدام العنف ضد فريق آخر من المصريين صدف انتمائهم لمؤسسة من مؤسسات الدولة التي يحاول النظام باستماتة جر أفراد تلك المؤسسات إلى الصراع السياسي، ووضعهم في مواجهة الشعب المصري كستار عازل له، وإشعال الصراع بين أبناء الوطن الواحد.

ودعت الحركة كافة المصريين على اختلاف انتماءاتهم إلى التمسك الكامل بالسلمية كشعار لثورة الخامس والعشرين من يناير وعدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي تخدم أهداف النظام في تشويه الحراك الشعبي المستمر ووضعه في كفة واحدة مع الإرهاب الأسود أمام أعين العالم كحجة لمزيد من القتل والتدمير وإغلاق أي مسار سياسي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر قضت في أبريل الماضي بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ على مقراتها ومصادرة ممتلكاتها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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