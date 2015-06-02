سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزلين في القدس

جرافة إسرائيلية تهدم منزلاً قرب القدس – أرشيفية



هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة أبو خالد أبو ارميلة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية وصلت فجر اليوم إلى حي "وادي حلوة"، في سلوان ترافقها جرافة إسرائيلية، وداهمت منزل عائلة أبو خالد، التي تملك المنزلين، واعتدت على بعض من أفراد العائلة بالضرب ما أدى إلى إصابة 4 منهم، بينهم مسنة في السبعين من عمرها.

وقال نضال أبو خالد "أبو ارميلة" صاحب المنزل في تصريحات إعلامية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الحي، وحاصرت المنطقة بالكامل، ومن ثم داهمت منزل العائلة، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة بالضرب ورش غاز الفلفل باتجاههم.



من جهة آخرى أصيب 3 صيادين فلسطينيين بجراح طفيفة في بحر غزة جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي عليهم بحسب تصريحات لنقيب الصيادين .