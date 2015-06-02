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جدة أمريكية تتغلب على السرطان وتدخل موسوعة غينيس

2/6/2015
أمرأة تدخل موسوعة غينس

قال منظمون لمارثون  بمدنية سان ديغو الأمريكية اليوم الأحد أن امرأة  عمرها  92 عاما من ولاية نورث كارولاينا 

وأنهت المشاركة المسنة السباق -الذي  قطعت  فيه مسافة 26.2 ميل- مضيفين أنها دخلت موسوعة غينس ريكورد باعتبارها أكبر إمرأة مسنة في العالم تكمل مارثون.
ولفت المنظمون إلى أن تومسون قد نجت من مرض السرطان مرتين.

وقال دان كروز إن السباق أعطى تومسون البالغة من العمر 92 و60 يوما  فرصة لكي تصبح أكبر امرأة تنهي سباقا ماراثونيا.

وأضاف كروز أن تومسون بدأت  المشاركة في سباقات المارثون وعمرها 76 عاما ، مشيرا إلى أنها  لم تستبعد  الاشتراك في سباقات قادمة، وأنها شاركت في المارثون من أجل مكافحة  سرطان الدم (لوكيميا) وسرطان الغدد الليمفاوية  وليس لجني المال.
 
وفي تصريحات تلفزيونية قالت تومسون " أكتب دائما إلى أصدقائي لأقول لهم ، أعتقد أن هذا هو عامي الأخير‘ ثم أعيش عاما آخر، وهذا هو المارثون السادس عشر  بالنسبة لي، وأنا سعيدة جدا انني اشارك به.
 
وفي عام  2010 أكملت جلاديس  بوريل  التي كان عمرها آنذاك 92 عاما و19 يوما ماراثون هونولولو – بحسب ما ذكرته موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.
 
ويعد العداء اليوناني اليوناني  ديمتريون  يوردانيديس  والذي شارك في سباق أثينا عام 1976  أكبر رجل سنا يكمل سباق ماراثون، وكان عمره آنذاك 98 عاما وفق موسوعة غينيس العالم.

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