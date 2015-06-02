تأجيل النطق بإعدام الرئيس المصري المعزول إلى 16 يوينو

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى 16 يونيو لإتمام المداولة، وقال رئيس الدائرة شعبان الشامي إن المحكمة ورد إليها قرار مفتي الجمهورية ( الرأي الشرعي) في القضيتين المنظورتين صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن التأجيل يرجع لرغبة المحكمة في إتمام المداولة على حد قول المحكمة

وكانت المحكمة قد أحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات مكتب الإرشاد إلى مفتى الجمهورية في 16 مايو الماضي، وذلك على خلفية اتهامهم في قضيتى التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكذلك القضية المعروفة إعلاميا بالهروب الأكبر من سجن وادي النطرون .

ومن جانبه، ذهب السياسي المصري أيمن نور إلى أن تأجيل الحكم يرجع إلى محاولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحسين صورته خلال زيارة لألمانيا والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء وتستمر يومين .

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت في وقت سابق أنها ستناقش وضع حقوق الإنسان في مصر أثناء زيارة "السيسي" وقال المتحدث "شتيفن زايبرت" إن الحكومة الألمانية تقوم بتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر في جميع اللقاءات التي تجمعها مع المسؤولين المصريين.

في سياق متصل قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي، إن الملاذ الأخير هو محكمة النقض، واصفا في مداخلية هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر الحكم بالسياسي.

وبث التلفزيون المصري مشاهد من المحكمة ظهر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي مبتسما يقدم التحية ويرفع علامات الصمود أمام فرق الدفاع والحضور داخل قاعة المحكمة ، كما ظهر معه السفير محمد الطهطاوي.