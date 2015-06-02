المنظمة العربية: تنفيذ الإعدامات بمصر قد يؤدي للعنف

مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من استخدام النظام المصري لأحكام الأعدام في تعامله مع خصومه السياسيين، وقالت في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن استخدام عقوبة الإعدام في مصر قد يؤدي إلى العنف، ودعت المنظمة الدول الأوربية بعدم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"الفاشي".



وأشارت المنظمة -على لسان طوبي كادمان الخبير في القانون الدولى- ، إلى أن النظام العسكري في مصر مازال يتجاهل الاعتبارات الحقوقية ،وطالبت المجتمع الدولي أن يضمن عودة مصر إلى المسار لديمقراطي، وقالت إن من واجب الأسرة الدولية أن تضمن عودة مصر إلي وضعه الطبيعي.

وناشدت المنظمة قضاة مصر بتطبيق القانون بدلا من تنفيذ أوامر السلطة.

وذهبت المنظمة إلى أنه يجب محاكمة السيسي، أمام المحكمة الجئانية، معللة ذلك بأن النظام المصري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ولابد من توثيقها.

و شبه الحقوقي محمد جميل المحاكمات المصرية بمحاكمات الزعيم الروسي جوزيف ستالين.

ومن جانبها قالت رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام إن الأحكام الصادرة في حق المعارضة غير قانونية ، وصادرة من نظام غير شرعي.

وأشارت إلى أن المعارضة ضد هذا النظام تتزايد ، وما زال يقمع الأصوات الحرة في مصر والسجون المصرية بها أكثر من 40 ألف معتقل يعترضون للتعذيب والقمع ولاغتصاب

وطالبت رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام الأسرة الدولية بالتحرك ضد السيسي وعدم استقباله في العواصم الأوربية، وتابعت هناك حكومات غربية تنسف بالقيم التي تداعي بها دولها عبر دعمها لنظام السيسي

من جانبه قال محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة إن الإنقلاب العسكري كان بداية نكسة لحقوق الإنسان في مصر ، وأن الأحكام الصادرة ضد المعارضة تعد انتهاكا قانونيا