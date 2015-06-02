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المنظمة العربية: تنفيذ الإعدامات بمصر قد يؤدي للعنف

2/6/2015
  مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان

حذرت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان من استخدام النظام المصري لأحكام الأعدام في تعامله مع خصومه السياسيين، وقالت في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن استخدام عقوبة الإعدام في مصر قد يؤدي إلى العنف، ودعت المنظمة الدول الأوربية بعدم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"الفاشي".
 
وأشارت المنظمة -على لسان طوبي كادمان الخبير في القانون الدولى- ، إلى أن النظام العسكري في مصر مازال يتجاهل الاعتبارات الحقوقية ،وطالبت المجتمع الدولي أن يضمن عودة مصر إلى المسار لديمقراطي،  وقالت إن من واجب الأسرة الدولية أن تضمن عودة مصر إلي وضعه الطبيعي.

وناشدت المنظمة قضاة مصر بتطبيق القانون بدلا من تنفيذ أوامر السلطة.

وذهبت المنظمة إلى أنه يجب محاكمة السيسي، أمام  المحكمة الجئانية، معللة ذلك بأن النظام المصري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ولابد من توثيقها.

و شبه الحقوقي محمد جميل المحاكمات المصرية بمحاكمات الزعيم الروسي جوزيف ستالين.

ومن جانبها قالت رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام إن الأحكام الصادرة  في حق المعارضة غير قانونية ، وصادرة من نظام غير شرعي.

وأشارت إلى أن المعارضة ضد هذا النظام تتزايد ، وما زال يقمع الأصوات الحرة في مصر والسجون المصرية بها أكثر من 40 ألف معتقل يعترضون للتعذيب والقمع ولاغتصاب
وطالبت رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام  الأسرة الدولية بالتحرك ضد السيسي وعدم استقباله في العواصم الأوربية، وتابعت هناك حكومات غربية تنسف بالقيم التي تداعي بها دولها عبر دعمها لنظام السيسي
من جانبه قال محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة إن الإنقلاب العسكري كان بداية نكسة لحقوق الإنسان في مصر ، وأن الأحكام الصادرة ضد المعارضة تعد انتهاكا قانونيا

المصدر : الجزيرة مباشر
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